Омбудсмен рассказала, на нарушение каких прав чаще всего жалуются украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Количество обращений к Уполномоченному свидетельствует о том, что граждане Украины не могут полностью реализовать свои права и свободы. Больше всего люди жалуются на нарушение их прав на обращение в органы власти и на получение информации - 26%. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
Денисова сообщила, что сегодня европейское сообщество отмечает 70-летие со дня принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую страны-участницы подписали 4 ноября 1950 года.
"Количество обращений к Уполномоченному свидетельствует о том, что граждане Украины не могут полностью реализовать свои права и свободы. За 10 месяцев текущего года в Омбудсмана обратилось около 41 тыс. человек. Больше всего люди жалуются на нарушение их прав на обращение в органы власти и на получение информации - 26%, на судебную защиту - 6,1% и на соблюдение права на приватность - 3,9%", - написала Денисова.
По ее словам, ситуация по реализации и защиты прав человека и гражданина осложняется такими сегодняшними вызовами как военная агрессия Российской Федерации на востоке Украины и оккупация наших территорий.
"Новым мировым вызовом стала пандемия COVID-19, которая усилила угрозы жизни и здоровью человека, увеличила проявления дискриминации и языка вражды в обществе", - отметила Денисова.
Напомним, Украина стала полноправным членом Совета Европы 9 ноября 1995 года и ратифицировала 17 июля 1997 года Конвенцию взяв на себя обязательства по обеспечению реализации и имплементации ее положений в национальное законодательство.
Как сообщалось, в 2019 году в Офис омбудсмена по правам человека обратилось 47493 человека, что в два раза больше, чем в 2018 году.