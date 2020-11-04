Омбудсмен рассказала, на нарушение каких прав чаще всего жалуются украинцы

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Количество обращений к Уполномоченному свидетельствует о том, что граждане Украины не могут полностью реализовать свои права и свободы. Больше всего люди жалуются на нарушение их прав на обращение в органы власти и на получение информации - 26%. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.