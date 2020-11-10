Хакерские атаки заблокировали работу сайта Омбудсмена - Денисова

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 12588 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 43487 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 50636 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 72001 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 91433 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 97000 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100626 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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3 марта, 21:00 • 114184 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115239 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Хакерские атаки заблокировали работу сайта Омбудсмена - Денисова

Хакерские атаки заблокировали работу сайта Омбудсмена - Денисова

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних хакерских атак. Об этом в Facebook написала омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

"Очередные посторонние атаки на сайт Уполномоченного ВРУ по правам человека. Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак. Работниками отдела информационных систем и защиты информации Секретариата Уполномоченного сейчас проводятся соответствующие технические работы. Простите за временные неудобства", - написала Денисова.

Она отметила, что всю актуальную информацию можно прочитать на публичных страницах в Facebook и Telegram.

Как сообщалось ранее в УНН, из-за постоянных кибератак в мае также была заблокирована работа сайта Омбудсмена.

Напомним, как сообщала Денисова, количество обращений к Уполномоченному свидетельствует о том, что граждане Украины не могут полностью реализовать свои права и свободы. Больше всего люди жалуются на нарушение их прав на обращение в органы власти и на получение информации - 26%.

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