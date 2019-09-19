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Хакери викрали дані 35 млн клієнтів індонезійської авіакомпанії Lion Air

Хакери викрали дані 35 млн клієнтів індонезійської авіакомпанії Lion Air

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Невідомі викрали і розмістили в інтернеті персональні дані як мінімум 35 млн клієнтів авіакомпаній, що входять в індонезійську групу Lion Air. Як пише в четвер газета The Jakarta Post, хакери отримали інформацію з хмарних сервісів Amazon, передає УНН.

Офіційний представник малайзійської авіакомпанії Malindo Air, що входить в Lion Air, Андреа Ліон підтвердила інформацію про витік, повідомивши, що “почалося розслідування, до відома поставлені відповідні відомства Малайзії”. Крім того, за її словами, “всім клієнтам компанії рекомендується в терміновому порядку змінити паролі доступу в особистий кабінет”.

Тим часом представники Lion Air поки відмовляються від коментарів. До групи компаній також входять індонезійська Batik Air, що базується в Таїланді Thai Lion Air.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Google повідомили, що хакери роками слідкували за користувачами через iPhone

Газета зазначає, що у вільному доступі виявилися паспортні дані, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти клієнтів цих авіаперевізників.

Нагадаємо, хакери атакували базу даних партії ексканцлера Австрії Курца.

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