Хакери викрали дані 35 млн клієнтів індонезійської авіакомпанії Lion Air
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Невідомі викрали і розмістили в інтернеті персональні дані як мінімум 35 млн клієнтів авіакомпаній, що входять в індонезійську групу Lion Air. Як пише в четвер газета The Jakarta Post, хакери отримали інформацію з хмарних сервісів Amazon, передає УНН.
Офіційний представник малайзійської авіакомпанії Malindo Air, що входить в Lion Air, Андреа Ліон підтвердила інформацію про витік, повідомивши, що “почалося розслідування, до відома поставлені відповідні відомства Малайзії”. Крім того, за її словами, “всім клієнтам компанії рекомендується в терміновому порядку змінити паролі доступу в особистий кабінет”.
Тим часом представники Lion Air поки відмовляються від коментарів. До групи компаній також входять індонезійська Batik Air, що базується в Таїланді Thai Lion Air.
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Газета зазначає, що у вільному доступі виявилися паспортні дані, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти клієнтів цих авіаперевізників.
Нагадаємо, хакери атакували базу даних партії ексканцлера Австрії Курца.