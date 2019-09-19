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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 51301 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110109 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101998 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 109159 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119190 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148015 просмотра

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Хакеры похитили данные 35 млн клиентов индонезийской авиакомпании Lion Air

Хакеры похитили данные 35 млн клиентов индонезийской авиакомпании Lion Air

Киев  •  УНН

 • 7796 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Неизвестные похитили и разместили в интернете персональные данные как минимум 35 млн клиентов авиакомпаний, входящих в индонезийскую группу Lion Air. Как пишет в четверг газета The Jakarta Post, хакеры получили информацию из облачных сервисов Amazon, передает УНН.

Официальный представитель малазийской авиакомпании Malindo Air, входящей в Lion Air, Андреа Лион подтвердила информацию об утечке, сообщив, что “началось расследование, к сведению поставленны соответствующие ведомства Малайзии”. Кроме того, по ее словам, “всем клиентам компании рекомендуется в срочном порядке сменить пароли доступа в личный кабинет”.

Между тем представители Lion Air пока отказываются от комментариев. В группу компаний также входят индонезийский Batik Air, базирующаяся в Таиланде Thai Lion Air.

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Газета отмечает, что в свободном доступе оказались паспортные данные, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной почты клиентов этих авиаперевозчиков.

Напомним, хакеры атаковали базу данных партии экс-канцлера Австрии Курца.

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