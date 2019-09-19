Хакеры похитили данные 35 млн клиентов индонезийской авиакомпании Lion Air

Официальный представитель малазийской авиакомпании Malindo Air, входящей в Lion Air, Андреа Лион подтвердила информацию об утечке, сообщив, что “началось расследование, к сведению поставленны соответствующие ведомства Малайзии”. Кроме того, по ее словам, “всем клиентам компании рекомендуется в срочном порядке сменить пароли доступа в личный кабинет”.

Между тем представители Lion Air пока отказываются от комментариев. В группу компаний также входят индонезийский Batik Air, базирующаяся в Таиланде Thai Lion Air.

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Газета отмечает, что в свободном доступе оказались паспортные данные, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной почты клиентов этих авиаперевозчиков.

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