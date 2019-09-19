Хакеры похитили данные 35 млн клиентов индонезийской авиакомпании Lion Air
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Неизвестные похитили и разместили в интернете персональные данные как минимум 35 млн клиентов авиакомпаний, входящих в индонезийскую группу Lion Air. Как пишет в четверг газета The Jakarta Post, хакеры получили информацию из облачных сервисов Amazon, передает УНН.
Официальный представитель малазийской авиакомпании Malindo Air, входящей в Lion Air, Андреа Лион подтвердила информацию об утечке, сообщив, что “началось расследование, к сведению поставленны соответствующие ведомства Малайзии”. Кроме того, по ее словам, “всем клиентам компании рекомендуется в срочном порядке сменить пароли доступа в личный кабинет”.
Между тем представители Lion Air пока отказываются от комментариев. В группу компаний также входят индонезийский Batik Air, базирующаяся в Таиланде Thai Lion Air.
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Газета отмечает, что в свободном доступе оказались паспортные данные, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной почты клиентов этих авиаперевозчиков.
Напомним, хакеры атаковали базу данных партии экс-канцлера Австрии Курца.