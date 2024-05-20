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Хабар у 250 тис. грн: керівнику філії "Київоблгаз" повідомлено про підозру

Хабар у 250 тис. грн: керівнику філії "Київоблгаз" повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 16203 перегляди

Керівнику філії "Київоблгаз" повідомлено про підозру в отриманні хабара у розмірі 250 000 гривень за підключення до централізованого газопостачання.

Керівнику філії ПАТ "Київоблгаз" НАК "Нафтогаз України" повідомлено про підозру в одержанні хабаря у 250 тис. грн за під’єднання центрального газопостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру керівнику філії ПАТ "Київоблгаз" НАК "Нафтогаз України" за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, підозрюваний одержав від представника забудовника 250 тис. грн неправомірної вигоди.

"Саме у таку суму він оцінив безперешкодне під’єднання центрального газопостачання до земельної ділянки, на якій планується зведення таунхаусів. Чоловіка затримали "на гарячому" під час передачі всієї суми хабаря", - інформує прокуратура.

Окрім того, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

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Доповнення

До суду скерована справа за обвинуваченням ексочільника Державного агентства лісових ресурсів України. За даними слідства він вимагав та отримав понад 141 млн гривень хабаря. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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