Взятка в 250 тыс. грн: руководителю филиала "Киевоблгаз" сообщено о подозрении

Руководителю филиала ПАО "Киевоблгаз" НАК "Нафтогаз Украины" сообщено о подозрении в получении взятки в 250 тыс. грн за подключение центрального газоснабжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачен и сообщено о подозрении руководителю филиала ПАО "Киевоблгаз" НАК "Нафтогаз Украины" по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, подозреваемый получил от представителя застройщика 250 тыс. грн неправомерной выгоды.

"Именно в такую сумму он оценил беспрепятственное подключение центрального газоснабжения к земельному участку, на котором планируется возведение таунхаусов. Мужчину задержали "на горячем" во время передачи всей суммы взятки", - информирует прокуратура.

Кроме того, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

В суд направлено дело по обвинению экс-главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины. По данным следствия он требовал и получил более 141 млн гривен взятки.