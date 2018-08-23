Кевін Спейсі став фігурантом другої справи про сексуальні домагання

"Вчора управління шерифа округу Лос-Анджелес направило в наш офіс справу про сексуальні домагання, фігурантом якої є Кевін Спейсі. Ми продовжуємо її вивчати", - йдеться в заяві представника окружного прокурора Лос-Анджелеса Грега Ріслінга, направленій по електронній пошті.



Ріслінг відмовився розкрити деталі нової справи.



Нагадаємо, в квітні окружна прокуратура повідомила, що розглядає справу щодо Спейсі, пов'язану з інцидентом, що стався в 1992 році.



У минулому жовтні Спейсі, який багато років відмовлявся коментувати чутки про свою сексуальну орієнтацію, повідомив, що "вирішив жити як гей", після того як актор Ентоні Репп звинуватив його в домаганнях.



Спейсі приніс вибачення Реппу за інцидент, який, за словами останнього, стався в 1986 році - тоді акторові, відомому за фільмом "Стар Трек", було 14 років.



Після цього понад 30 чоловіків звинуватили Спейсі в домаганнях.



В результаті актора, який двічі отримував премію "Оскар" - за ролі у фільмах "Підозрілі особи" і "Краса по-американськи", звільнили з популярного серіалу "Картковий будиночок". Крім цього, режисер Рідлі Скотт вирізав всі сцени за участю Спейсі з картини "Всі гроші світу", що вийшла в 2017 році.