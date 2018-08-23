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Кевин Спейси стал фигурантом второго дела о сексуальных домогательствах

Киев • УНН

 • 8771 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Прокуратура Лос-Анджелеса сообщила, что рассматривает второе дело о сексуальных домогательствах, фигурантом которого является оскароносный актер Кевин Спейси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Кевин Спейси стал фигурантом второго дела о сексуальных домогательствах

“Вчера управление шерифа округа Лос-Анджелес направило в наш офис дело о сексуальных домогательствах, фигурантом которого является Кевин Спейси. Мы продолжаем его изучать”, - говорится в заявлении представителя окружного прокурора Лос-Анджелеса Грега Рислинга, направленном по электронной почте.

Рислинг отказался раскрыть детали нового дела.

Напомним, в апреле окружная прокуратура сообщила, что рассматривает дело в отношении Спейси, связанное с инцидентом, произошедшим в 1992 году.

В минувшем октябре Спейси, много лет отказывавшийся комментировать слухи о своей сексуальной ориентации, сообщил, что “решил жить как гей”, после того как актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах.

Спейси принес извинения Рэппу за инцидент, который, по словам последнего, произошел в 1986 году - тогда актеру, известному по фильму “Стар Трек”, было 14 лет.

После этого более 30 мужчин обвинили Спейси в домогательствах.

В результате актера, который дважды получал премию “Оскар” - за роли в фильмах “Подозрительные лица” и “Красота по-американски”, уволили из нашумевшего сериала “Карточный домик”. Помимо этого, режиссер Ридли Скотт вырезал все сцены с участием Спейси из вышедшей в 2017 году картины “Все деньги мира”.

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