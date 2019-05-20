Кернес і Труханов створюють нову партію

"Так, підтверджую: ми з мером Одеси Геннадієм Трухановим дійсно поведемо в новий парламент партію. Партію людей, які чують інших людей, які працюють для інших людей, які розуміють проблеми інших людей і знають, як їх вирішити", - написав Кернес.

При цьому, він зазначив, що він, а також Труханов "були і залишимося міськими головами Харкова і Одеси".

Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими ГПУ Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.

10 серпня 2018 року Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса та його охоронців "у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривалу відсутність на суді як відмову від обвинувачення.

ГПУ подала апеляцію на рішення суду про закриття справи проти Кернеса.

Також нагадаємо, що мер Одеси Геннадій Труханов є одним з 8 фігурантів у справі заводу "Краян". За даними НАБУ, Одеська міська рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.

14 лютого в аеропорту "Бориспіль" затримали Труханова та його заступника.

Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.