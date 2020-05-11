Керівництво Ла Ліги назвало дату відновлення чемпіонату Іспанії з футболу

Відновлення розпочнеться 12 червня. Альтернативною датою стане 19 червня.

Чемпіонат Іспанії мають дограти протягом двох перших літніх місяців. Це пов'язано з тим, що УЄФА в серпні хоче дограти єврокубки і щоб команди були до них готові.

Відзначимо, що команди вже відновили командні тренування на клубних базах.

Як повідомляв УНН, німецька Бундесліга стартуватиме 16 травня.