Руководство Ла Лиги назвало дату возобновления чемпионата Испании по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Руководство испанской Ла Лиги сообщилj клубам дату возобновления чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на "AS".
Возобновление начнется 12 июня. Альтернативной датой станет 19 июня.
Чемпионат Испании должны доиграть в течение двух первых летних месяцев. Это связано с тем, что УЕФА в августе хочет доиграть еврокубки и чтобы команды были к ним готовы.
Отметим, что команды уже возобновили командные тренировки на клубных базах.
Как сообщал УНН, немецкая Бундеслига стартует 16 мая.