Руководство Ла Лиги назвало дату возобновления чемпионата Испании по футболу

Возобновление начнется 12 июня. Альтернативной датой станет 19 июня.

Чемпионат Испании должны доиграть в течение двух первых летних месяцев. Это связано с тем, что УЕФА в августе хочет доиграть еврокубки и чтобы команды были к ним готовы.

Отметим, что команды уже возобновили командные тренировки на клубных базах.

Как сообщал УНН, немецкая Бундеслига стартует 16 мая.