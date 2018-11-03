Керівника львівського університету затримали на хабарі у 84 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Одного з керівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності затримали на хабарі у 84 тисячі гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Оперативники СБ України встановили, що полковник служби цивільного захисту вимагав від працівника ДСНС з Херсонщини 84 тисячі гривень за працевлаштування у навчальному закладі", - повідомили в СБУ.
Його затримали поблизу університету під час отримання всієї суми.
У межах відкритого кримінального провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення посадовцю про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, голову однієї з райдержадміністрацій у Львівській області затримали за хабарництво.