Руководителя львовского университета поймали на взятке в 84 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Один из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности задержали на взятке в 84 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники СБ Украины установили, что полковник службы гражданской защиты требовал от работника ГСЧС Херсонской области 84 тысячи гривен за трудоустройство в учебном заведении", - сообщили в СБУ.
Его задержали возле университета при получении всей суммы.
В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения.
Как сообщал УНН, председатель одной из райгосадминистраций во Львовской области задержали за взяточничество.