Керченський міст знову закриють на дев'ять годин
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Рух Керченським мостом перекриють увечері 2 жовтня. Про це Крим.Реалії повідомляє з посиланням на мінтранс рф, передає УНН.
Деталі
Рух Керченським мостом буде перекрито з 21:00 2 жовтня до 06:00 третього жовтня.
Зазначається, що це пов’язано із проведенням “відновлювальних робіт”.
В середині вересня російська влада Криму заявила про відновлення руху ділянкою Керченського мосту, зруйнованої після вибухів 17 липня. Вони зруйнували дорожнє полотно на прольотах мосту.
Нагадаємо
У Криму заявили про тимчасове закриття Керченського мосту, буцімто для “відновлювальних робіт”.