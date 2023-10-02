Керченский мост снова закроют на девять часов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Движение по Керченскому мосту перекроют вечером 2 октября. Об этом Крым.Реалии сообщает со ссылкой на минтранс рф, передает УНН.
Детали
Движение по Керченскому мосту будет перекрыто с 21:00 2 октября до 06:00 третьего октября.
Отмечается, что это связано с проведением “восстановительных работ”.
В середине сентября российские власти Крыма заявили о возобновлении движения по участку Керченского моста, разрушенному после взрывов 17 июля. Они разрушили дорожное полотно на пролетах моста.
Напомним
В Крыму заявили о временном закрытии Керченского моста, якобы для “восстановительных работ”.