Келих вина в день запобігає розвитку остеопорозу у жінок - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Помірне споживання вина запобігає розвитку остеопорозу у жінок. До такого висновку дійшли австралійські вчені, передає УНН з посиланням на nature.com.
Вчені пояснили, що в період менопаузи в жіночому організмі відбувається гормональний дисбаланс, що негативно позначається на стані кісткової тканини, яка починає стоншуватися. За словами фахівців, помірна кількість червоного сухого вина запобігає виникненню такого захворювання, як остеопороз, яке характеризується зниженням щільності кісток.
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Фахівці вели спостереження за 900 жінками, які були в віці настання менопаузи, протягом 7 років. Виявилося, що жінки, які споживали помірну кількість алкоголю, а також включали в раціон харчування їжу, багату фосфором, кальцієм і вітаміном D, набагато рідше ставали жертвами вікових захворювань опорно-рухового апарату.
Як вважають медики, відновлювальний ефект від алкоголю для кісток пов'язаний з тим, що червоне вино сприяє збільшенню вироблення гормону естрогену, який відповідає за відновні процеси в організмі. Відомо, що в період менопаузи рівень естрагену в жіночому організмі різко падає.
Як повідомляв УНН, вчені вважають, що вино здатне покращувати розумові здібності людини.
Нагадаємо, згідно з інформацією Держстату, українські вина б'ють сьогодні рекорди продажів за кордон.
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