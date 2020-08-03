Бокал вина в день предотвращает развитие остеопороза у женщин - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Умеренное потребление вина предотвращает развитие остеопороза у женщин. К такому выводу пришли австралийские ученые, передает УНН со ссылкой на nature.com.
Ученые объяснили, что в период менопаузы в женском организме происходит гормональный дисбаланс, что отрицательно сказывается на состоянии костной ткани, которая начинает истончаться. По словам специалистов, умеренное количество красного сухого вина предотвращает такое заболевание, как остеопороз, характеризующееся снижением плотности костей.
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Специалисты вели наблюдения за 900 женщинами, которые были в возрасте наступления менопаузы в течение 7 лет. Оказалось, что женщины, которые потребляли умеренное количество алкоголя, а также включали в рацион питания пищу, богатую фосфором, кальцием и витамином D, гораздо реже становились жертвами возрастных заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Как считают медики, восстановительный эффект от алкоголя для костей связан с тем, что красное вино способствует увеличению выработки гормона эстрогена, который отвечает за восстановительные процессы в организме. Известно, что в период менопаузы уровень эстрагена в женском организме резко падает.
Как сообщал УНН, ученые считают, что вино способно улучшать умственные способности человека.
Напомним, согласно информации Госстата, украинские вина бьют сегодня рекорды продаж за границу.
А ТОП-5 самых известных (узнаваемых потребителем) вин отечественного производства, сегодня выглядит так: ТМ "Коблево" (73,7%), ТМ "Шабо" (65,6%), ТМ Koktebel (62,3%), ТМ "Inkerman" (61%) и "Oreanda" (56,6%).