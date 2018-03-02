Казахстан: українське вино витісняє з полиць французьке і італійське
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У першому кварталі 2017 року імпорт українських вин в Казахстан виріс в 9 разів, посівши третє місце в загальному обсязі привізних вин. Про це повідомляють казахстанські аналітики ринку, передає УНН з посиланням на energyprom.kz.
Зазначається, що минулого року в порівнянні з 2016-м імпорт українських вин виріс в 9 разів - з 69 тонн до 622 тонн (за перші чотири місяці). У той же час обсяг імпорту італійських і французьких вин зменшився майже вдвічі.
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"Щорічно фізичний обсяг імпорту французьких вин скорочується в середньому на 11%", - сказано в матеріалі.
Що стосується італійських вин, то обсяг їх імпорту щорічно збільшується на 10%.
При цьому казахстанське виноробство забезпечує 80% внутрішнього ринку вин і за чотири місяці вже поточного року збільшилося на 14% проти аналогічного періоду минулого року.
Зазначимо, що самі українці стали частіше віддавати перевагу алкоголю вітчизняного виробництва.
Паралельно, протягом минулого року Україна практично вдвічі наростила експорт вина в країни ЄС.
В цілому, експерти сходяться на думці, що ринок українського вина дуже перспективний і сьогодні якість вітчизняної продукції постійно зростає.
"З огляду на тенденцію зростання цін на міцний алкоголь, прагнення більшості нашого населення в Європу і в цілому розвиток суспільства, ринок українського вина дуже перспективний. Якщо більш детально подивитися, що зараз відбувається на ринку українського вина, виділяються кілька трендів: через девальвацію і закладки валютних ризиків постачальниками, якісне імпортне вино стає все більш недоступним; на ринку стає все більше неякісного імпортного або псевдоімпортного вина; якість і різноманітність українського вина підвищується", - зазначив директор з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий.