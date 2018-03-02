Казахстан: українське вино витісняє з полиць французьке і італійське

КИЇВ. 2 березня. УНН. У першому кварталі 2017 року імпорт українських вин в Казахстан виріс в 9 разів, посівши третє місце в загальному обсязі привізних вин. Про це повідомляють казахстанські аналітики ринку, передає УНН з посиланням на energyprom.kz.