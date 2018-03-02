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Казахстан: украинское вино вытесняет с полок французское и итальянское

Казахстан: украинское вино вытесняет с полок французское и итальянское

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. В первом квартале 2017 года импорт украинских вин в Казахстан вырос в 9 раз, заняв третье место в общем объеме привозных вин. Об этом сообщают казахстанские аналитики рынка, передает УНН со ссылкой на energyprom.kz.

Отмечается, что в прошлом году по сравнению с 2016 импорт украинских вин вырос в 9 раз, с 69 тонн до 622 тонн (за первые четыре месяца). В то же время объем импорта итальянских и французских вин уменьшился почти вдвое.

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"Ежегодно физический объем импорта французских вин сокращается в среднем на 11%", - сказано в материале.

Что касается итальянских вин, то объем их импорта ежегодно увеличивается на 10%.

При этом казахстанское винопроизводство обеспечивает 80% внутреннего рынка вин, и за четыре месяца уже текущего года увеличилось на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что сами украинцы стали чаще отдавать предпочтение алкоголю отечественного производства.

Параллельно, в течение прошлого года Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что рынок украинского вина очень перспективный и сегодня качество отечественной продукции постоянно растет.

"Учитывая тенденцию роста цен на крепкий алкоголь, стремление большинства нашего населения в Европу и в целом развитие общества, рынок украинского вина очень перспективный. Если более подробно посмотреть, что сейчас происходит на рынке украинского вина, выделяются несколько трендов: из-за девальвации и закладки валютных рисков поставщиками, качественное импортное вино становится все более недоступным; на рынке становится все больше некачественного импортного или псевдоимпортного вина; качество и разнообразие украинского вина повышается", - отметил директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

Украинские Национальные Новости

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