Казахстан: украинское вино вытесняет с полок французское и итальянское

КИЕВ. 2 марта. УНН. В первом квартале 2017 года импорт украинских вин в Казахстан вырос в 9 раз, заняв третье место в общем объеме привозных вин. Об этом сообщают казахстанские аналитики рынка, передает УНН со ссылкой на energyprom.kz.