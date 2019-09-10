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Казахстан і Киргизстан звинуватили Росію в блокуванні експорту вугілля в Україну

Казахстан і Киргизстан звинуватили Росію в блокуванні експорту вугілля в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Казахстан і Киргизстан звинуватили Росію в тому, що вона фактично квотує експорт їхнього вугілля в Україну. Ці країни постачають своє вугілля транзитом через Росію, яка з червня поставляє вугілля в країну тільки за спеціальними дозволами. Суперечка може закінчитися початком формального розслідування проти Росії в Євразійській економічній комісії, пише "Комерсант" з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Так, відповідно до видання, Євразійська економічна комісія (ЄЕК) просить Казахстан і Киргизстан надати інформацію про витрати, з якими вони стикаються при транзиті вугілля в Україну через територію Росії. Самі консультації відбулися в кінці серпня. З 1 червня експорт вугілля і окремих видів нафтопродуктів в Україну з Росії здійснюється тільки за дозволами, що видаються Мінекономіки.

Як випливає з протоколу консультацій членів ЄЕС, з яким ознайомитись видання, представник палати підприємців Казахстану "Атамекен" в ході консультацій заявив, що Мінекономіки РФ не погоджує обсяги поставок казахстанського вугілля, що йде транзитом через РФ в Україні. "Атамекен" вбачає в діях Росії порушення договору і Митного кодексу про Євразійський економічний союз.

Крім того, у казахстанського бізнесу немає інформації про те, на підставі яких норм міжнародного права, союзних договорів і угод міністерство квотує вугільний експорт. Як випливає з протоколу, втрат зазнав і Киргизстан, чий торговий оборот з Україною з червня скоротився на 50%. Начальник головного управління економічної інтеграції Мінекономіки Білорусі Олексій Мацева також назвав дії Росії неправомірними.

За словами джерела видання, знайомого з ситуацією, подібна дискусія носить попередній характер. Тепер Казахстан і Киргизстан повинні представити дані про втрати через дії РФ, після чого буде вирішено, чи почнеться проти Росії офіційне розслідування.

Але навіть в такому випадку його підсумком може стати лише видача рекомендацій Росії, заявило джерело.

Як повідомляв УНН, раніше в Росії заявили про скорочення експорту вугілля в Україну на 85,3%.

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