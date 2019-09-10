Казахстан і Киргизстан звинуватили Росію в блокуванні експорту вугілля в Україну

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Казахстан і Киргизстан звинуватили Росію в тому, що вона фактично квотує експорт їхнього вугілля в Україну. Ці країни постачають своє вугілля транзитом через Росію, яка з червня поставляє вугілля в країну тільки за спеціальними дозволами. Суперечка може закінчитися початком формального розслідування проти Росії в Євразійській економічній комісії, пише "Комерсант" з посиланням на власні джерела, передає УНН.