Казахстан и Кыргызстан обвинили Россию в том, что она блокирует экспорт угля в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Казахстан и Кыргызстан обвинили Россию в том, что она фактически квотирует экспорт их угля в Украину. Эти страны поставляют свой уголь транзитом через Россию, которая с июня поставляет уголь в страну только по специальным разрешениям. Спор может закончиться началом формального расследования против России в Евразийской экономической комиссии, пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, передаёт УНН.
Так, согласно изданию, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) просит Казахстан и Кыргызстан предоставить информацию об издержках, с которыми они сталкиваются при транзите угля в Украину через территорию России. Сами консультации состоялись в конце августа. С 1 июня экспорт угля и отдельных видов нефтепродуктов в Украину из России осуществляется только по разрешениям, выдаваемым Минэкономики.
Как следует из протокола консультаций членов ЕЭС, с которым ознайомилось издание, представитель палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" в ходе консультаций заявил, что Минэкономики РФ не согласовывает объемы поставок казахстанского угля, следующего транзитом через РФ в Украину. "Атамекен" усматривает в действиях России нарушение договора и Таможенного кодекса о Евразийском экономическом союзе.
Кроме того, у казахстанского бизнеса нет информации о том, на основании каких норм международного права, союзных договоров и соглашений министерство квотирует угольный экспорт. Как следует из протокола, потери понес и Кыргызстан, чей торговый оборот с Украиной с июня сократился на 50%. Начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Беларуси Алексей Мацевило также назвал действия России неправомерными.
По словам источника издания, знакомого с ситуацией, подобная дискуссия носит предварительный характер. Теперь Казахстан и Кыргызстан должны представить данные о потерях из-за действий РФ, после чего будет решено, начнется ли против России официальное расследование.
Но даже в таком случае его итогом может стать лишь выдача рекомендаций России, заявил источник.
Как сообщал УНН, ранее в России заявили о сокращении экспорта угля в Украину на 85,3%.