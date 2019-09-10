Казахстан и Кыргызстан обвинили Россию в том, что она блокирует экспорт угля в Украину

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Казахстан и Кыргызстан обвинили Россию в том, что она фактически квотирует экспорт их угля в Украину. Эти страны поставляют свой уголь транзитом через Россию, которая с июня поставляет уголь в страну только по специальным разрешениям. Спор может закончиться началом формального расследования против России в Евразийской экономической комиссии, пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, передаёт УНН.