Катував полонених і вимагав гроші з їхніх сімей за припинення тортур: СБУ повідомила про підозру "кадировцю"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу на «кадировця», який катував українських полонених і вимагав гроші з їхніх сімей за припинення тортур, йому повідомили про підозру, передає УНН.
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"Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань військовополонених та мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Зловмисником є полковник Зелімхан Агмерзоєв – командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ росгвардії по чеченській республіці", - ідеться у повідомленні СБУ.
Після захоплення Мелітопольського району, як повідомляється, він сформував та очолив каральні загони.
"За наказом Агмерзоєва його підлеглі жорстоко катували українських військовополонених та мирних жителів окупованих населених пунктів. При цьому під час тортур він особисто телефонував близьким родичам потерпілих і вимагав з них гроші за припинення фізичних знущань над полоненими та викраденими людьми", - сказано у повідомленні.
Задокументовано, що Агмерзоєв вимагав 500 тис. грн з дружини військового ЗСУ, який потрапив у полон рашистів під час боїв на південному фронті. У разі несплати грошей окупант погрожував покалічити та вбити українського полоненого, вказали у СБУ.
Окрім цього, як повідомляється, фігурант вимагав 20 тис. доларів від близьких двох викрадених жителів району. За цю суму він «гарантував» припинити знущання та відпустити потерпілих додому.
Агмерзоєву, як вказали у СБУ, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
"Зловмисника буде знайдено та покарано незалежно від часу та місця його перебування", - наголосили у спецслужбі.
Нагадаємо
У ЦНС повідомляли, що в тимчасово окупованому Маріуполі “кадирівці” знущаються над цивільними.