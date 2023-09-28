Пытал пленных и требовал деньги с их семей за прекращение пыток: СБУ сообщила о подозрении "кадыровцу"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу на «кадыровца», который пытал украинских пленных и требовал деньги с их семей за прекращение пыток, ему сообщили о подозрении, передает УНН.
Детали
"Служба безопасности установила личность еще одного российского оккупанта, который причастен к массовым пыткам военнопленных и мирных жителей во временно захваченной части Запорожской области. Злоумышленником является полковник Зелимхан Агмерзоев – командир 3-й роты полка полиции федерального управления вневедомственной охраны войск росгвардии по чеченской республике", - говорится в сообщении СБУ.
После захвата Мелитопольского района, как сообщается, он сформировал и возглавил карательные отряды.
"По приказу Агмерзоева его подчиненные жестоко пытали украинских военнопленных и мирных жителей оккупированных населенных пунктов. При этом во время пыток он лично звонил близким родственникам потерпевших и требовал с них деньги за прекращение физических издевательств над пленными и похищенными людьми", - сказано в сообщении.
Задокументировано, что Агмерзоев требовал 500 тыс. грн с жены военного ВСУ, который попал в плен рашистов во время боев на южном фронте. В случае неуплаты денег оккупант угрожал покалечить и убить украинского пленного, указали в СБУ.
Кроме этого, как сообщается, фигурант требовал 20 тыс. долларов от близких двух похищенных жителей района. За эту сумму он «гарантировал» прекратить издевательства и отпустить пострадавших домой.
Агмерзоеву, как указали в СБУ, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
"Злоумышленник будет найден и наказан независимо от времени и места его пребывания", - отметили в спецслужбе.
Напомним
В ЦНС сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе “кадыровцы” издеваются над гражданскими.