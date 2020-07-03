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Катування у відділку поліції в Кагарлику: суд обрав запобіжний захід ще двом поліцейським

Катування у відділку поліції в Кагарлику: суд обрав запобіжний захід ще двом поліцейським

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним у катуванні працівниками Кагарлицького відділення Обухівського відділу ГУ Нацполіції в Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

“За рішенням суду, оперуповноважений Кагарлицького відділення поліції, який у ніч з 23 на 24 травня 2020 року за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, — йдеться в повідомленні.

Також другому правоохоронцю, учаснику іншого епізоду катувань, що мали місце на початку січня цього року, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, оперуповноваженому Кагарлицького відділення поліції у Київській області повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у відділку поліції, через події, що відбувались у ніч з 23 на 24 травня, як і ще одному працівнику Кагарлицького відділення поліції через інший епізод.

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