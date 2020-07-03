Пытки в отделении полиции в Кагарлыке: суд избрал меру пресечения еще двум полицейским
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым в пытках работниками Кагарлицкого отделения Обуховского отдела ГУ Нацполиции в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По решению суда, оперуполномоченному Кагарлицкого отделения полиции, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку, избрано меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Также второму правоохранителю, участнику второго эпизода пыток, имевших место в начале января этого года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, оперуполномоченному Кагарлицкого отделения полиции в Киевской области сообщено о подозрении в истязании, совершенному по предварительному сговору группой лиц в отделении полиции, из-за событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая, как и еще одному работнику Кагарлицкого отделения полиции из-за другого эпизода.