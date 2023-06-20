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"Який подарунок - кохання": католицький монах кинув монастир і одружився з екс-монашкою

Київ • УНН

 • 1076921 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Після десяти років литування з колишньою черницею католицький чернець-францисканець кинув монастир. Пара уклала цивільний шлюб, а через три роки повінчалась, передає УНН з посиланням на BILD.

"Який подарунок - кохання": католицький монах кинув монастир і одружився з екс-монашкою

Деталі

67-річний Ульріх і 78-річна Беате повінчалися напередодні в бенедиктинському абатстві Марія Лаах на заході Німеччини. Наречений 42 роки був католицьким ченцем-францисканцем і дотримувався целібату. Наречена була черницею 11 років, після чого народила, але так і не створила сім'ї.

У 2009 році Беате відвідала монастир, де Ульріх був настоятелем. Вони сподобалися одне одному і вступили в листування. Через 10 років чоловік вирішив покинути монастир заради кохання. У 2020 році вони уклали цивільний шлюб, а тепер і повінчалися. 

"Це вінчання особливе для мене і Беати. Ми хотіли сказати "так" перед лицем Бога і людей. Який подарунок випробувати таке кохання!", - сказав Ульріх.

Доповнення

За перші пів року 2022 в Україні зареєстровано рекордну кількість шлюбів — 103 903. За даними Мін’юсту за останні 5 місяців одружилось близько 70 тисяч українців. За кількістю укладених шлюбів серед лідерів Київ, Дніпропетровська та Одеські області. Попри обстріли у Донецькій області створили сім’ї 865 пар. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай запускає проекти щодо формування шлюбу "нової ери" та культури дітонародження

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