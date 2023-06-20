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"Какой подарок - любвь": католический монах бросил монастырь и женился на экс-монашке

Киев • УНН

 • 1076921 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. После десяти лет ликования с бывшей монахиней католический монах-францисканец бросил монастырь. Пара заключила гражданский брак, а через три года обвенчалась, передает УНН со ссылкой на BILD.

"Какой подарок - любвь": католический монах бросил монастырь и женился на экс-монашке

Детали

67-летний Ульрих и 78-летняя Беате обвенчались накануне в бенедиктинском аббатстве Мария Лаах на западе Германии. Жених 42 года был католическим монахом-францисканцем и соблюдал целибат. Невеста была монахиней 11 лет, после чего родила, но так и не создала семьи.

В 2009 году Беате посетила монастырь, где Ульрих был настоятелем. Они понравились друг другу и вступили в переписку. Через 10 лет мужчина решил покинуть монастырь ради любви. В 2020 году они заключили гражданский брак, а теперь и обвенчались. 

"Это венчание особенное для меня и Беаты. Мы хотели сказать "да" перед лицом Бога и людей. Какой подарок испытать такую любовь!", - сказал Ульрих.

Дополнение

За первые пол года 2022 в Украине зарегистрировано рекордное количество браков — 103 903. По данным Минюстиции за последние 5 месяцев женилось около 70 тысяч украинцев. По количеству заключенных браков среди лидеров Киев, Днепропетровская и Одесская области. Несмотря на обстрелы в Донецкой области создали семью 865 пар. 

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