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Мін’юст: за 5 місяців зареєстрували шлюби близько 70 тисяч українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. За даними Мін’юсту за 5 місяців одружилось близько 70 тисяч українців. За кількістю укладених шлюбів серед лідерів Київ, Дніпропетровська та Одеські області. Попри обстріли у Донецькій області створили сім’ї 865 пар, передає УНН.

Мін’юст: за 5 місяців зареєстрували шлюби близько 70 тисяч українців

Деталі

За даними Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостиля Міністерства юстиції України за 5 місяців цього року одружилося 68 829 наречених.

Лідирує традиційно столиця. Тут укладено 7104 шлюбів. Також найбільше шлюбів зареєстровано:

  • Дніпропетровська область - 6838,
  • Одеська - 5415,
  • Київська - 4141,
  • Львівська - 3921.

У фронтових областях любов також перемагає війну, зауважує відомство. Так, у Херсонській області складено актові записи про 131 шлюб, а у Донецькій області - 865 пар зіграли весілля.

Зазначається, що за перші пів року 2022 в Україні зареєстровано рекордну кількість шлюбів — 103 903.

Доповнення

Минулого року Кабінет Міністрів спростив процедуру одруження військовослужбовців, які захищають Україну на фронті, і відтоді вони мають можливість дистанційно зареєструвати шлюб. За даними Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостиля, за час повномасштабного вторгнення рф в Україні зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.

У лютому з'явилась можливість подати заяву до РАГСу онлайн за допомогою "Дії". Для цього наречені мають авторизуватися на порталі "Дія", у розділі «Сім’я» заповнити заяву про шлюб, сплатити адміністративний збір та підписатися електронним підписом. Заяву заповнює один з наречених, інший має підтвердити свою згоду за посиланням у листі, також авторизувавшись на порталі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кожна сьома українська пара подає заявку на реєстрацію шлюбу онлайн в "Дії" - моніторинг

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