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Минюст: за 5 месяцев зарегистрировали браки около 70 тысяч украинцев

Киев • УНН

 • 737254 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. По данным Министерства юстиции за 5 месяцев женилось около 70 тысяч украинцев. По количеству заключенных браков среди лидеров Киев, Днепропетровская и Одесская области. Несмотря на обстрелы в Донецкой области создали семьи 865 пар, передает УНН.

Минюст: за 5 месяцев зарегистрировали браки около 70 тысяч украинцев

Детали

По данным Управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Министерства юстиции Украины за 5 месяцев этого года женились 68 829 молодоженов.

Лидирует традиционно столица. Здесь заключено 7104 браков. Также больше всего браков зарегистрировано:

  • Днепропетровская область - 6838,
  • Одесская - 5415,
  • Киевская - 4141,
  • Львовская - 3921.

Во фронтовых областях любовь также побеждает войну, отмечает ведомство. Так, в Херсонской области составлены актовые записи о 131 браке, а в Донецкой области - 865 пар сыграли свадьбу.

Отмечается, что за первые полгода 2022 в Украине зарегистрировано рекордное количество браков — 103 903.

Дополнение

В прошлом году Кабинет Министров упростил процедуру бракосочетания военнослужащих, которые защищают Украину на фронте, и с тех пор они имеют возможность дистанционно зарегистрировать брак. По данным Управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля, за время полномасштабного вторжения рф в Украине зарегистрировано 3 328 дистанционных браков.

В феврале появилась возможность подать заявление в ЗАГС онлайн с помощью "Дії". Для этого молодожены должны авторизоваться на портале "Дія", в разделе «Семья» заполнить заявление о браке, оплатить административный сбор и подписаться электронной подписью. Заявление заполняет один из женихов, другой должен подтвердить свое согласие по ссылке в письме, также авторизовавшись на портале.

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