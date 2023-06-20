Минюст: за 5 месяцев зарегистрировали браки около 70 тысяч украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. По данным Министерства юстиции за 5 месяцев женилось около 70 тысяч украинцев. По количеству заключенных браков среди лидеров Киев, Днепропетровская и Одесская области. Несмотря на обстрелы в Донецкой области создали семьи 865 пар, передает УНН.
Детали
По данным Управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Министерства юстиции Украины за 5 месяцев этого года женились 68 829 молодоженов.
Лидирует традиционно столица. Здесь заключено 7104 браков. Также больше всего браков зарегистрировано:
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- Днепропетровская область - 6838,
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- Одесская - 5415,
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- Киевская - 4141,
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- Львовская - 3921.
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Во фронтовых областях любовь также побеждает войну, отмечает ведомство. Так, в Херсонской области составлены актовые записи о 131 браке, а в Донецкой области - 865 пар сыграли свадьбу.
Отмечается, что за первые полгода 2022 в Украине зарегистрировано рекордное количество браков — 103 903.
Дополнение
В прошлом году Кабинет Министров упростил процедуру бракосочетания военнослужащих, которые защищают Украину на фронте, и с тех пор они имеют возможность дистанционно зарегистрировать брак. По данным Управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля, за время полномасштабного вторжения рф в Украине зарегистрировано 3 328 дистанционных браков.
В феврале появилась возможность подать заявление в ЗАГС онлайн с помощью "Дії". Для этого молодожены должны авторизоваться на портале "Дія", в разделе «Семья» заполнить заявление о браке, оплатить административный сбор и подписаться электронной подписью. Заявление заполняет один из женихов, другой должен подтвердить свое согласие по ссылке в письме, также авторизовавшись на портале.
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