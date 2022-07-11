Катерина Байндль уперше за понад вісім місяців виграла матч WTA-туру з тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Українська тенісистка Катерина Байндль стартувала на турнірі WTA250 у Будапешті. Тенісистка пройшла до основного раунду змагань, подолавши два раунди кваліфікації, де обіграла чилійку Даніелу Сеґель та угорку Ребеку Штольмар. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне Спорт.
Деталі
Цього разу українка повела в матчі, вигравши перший сет із рахунком 6:4: Байндль поступалася по ходу партії, проте зуміла відігратися й перемогти з перевагою в один брейк.
У другому сеті Катерина оформила ранній брейк і повела 3:0 та мала шанс збільшити відрив до двох брейків, проте втратила наступний гейм на своїй подачі й дозволила Бабош зрівняти рахунок. У восьмому геймі Байндль знову вийшла вперед, обігравши суперницю на її подачі, та закріпила перевагу, успішно подавши на матч – 6:3.
Тож перемога над Бабош стала її першою на рівні WTA цього року.
Востаннє Байндль вигравала матч такого рівня ще в жовтні 2021 року: на турнірі в італійському Курмайорі, де дійшла до другого раунду.
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