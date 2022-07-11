Катерина Байндль уперше за понад вісім місяців виграла матч WTA-туру з тенісу

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 35203 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 67786 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 78574 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 88562 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 86604 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 81496 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 87882 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 230505 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149918 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172648 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 51623 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 87035 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 112023 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 107419 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 66003 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 33737 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 230510 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 504183 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 453326 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 658922 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 15177 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 32453 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 66003 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 112023 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 115725 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Катерина Байндль уперше за понад вісім місяців виграла матч WTA-туру з тенісу

Катерина Байндль уперше за понад вісім місяців виграла матч WTA-туру з тенісу

Київ • УНН

 • 311507 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Українська тенісистка Катерина Байндль стартувала на турнірі WTA250 у Будапешті. Тенісистка пройшла до основного раунду змагань, подолавши два раунди кваліфікації, де обіграла чилійку Даніелу Сеґель та угорку Ребеку Штольмар. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне Спорт.

Деталі

Цього разу українка повела в матчі, вигравши перший сет із рахунком 6:4: Байндль поступалася по ходу партії, проте зуміла відігратися й перемогти з перевагою в один брейк.

У другому сеті Катерина оформила ранній брейк і повела 3:0 та мала шанс збільшити відрив до двох брейків, проте втратила наступний гейм на своїй подачі й дозволила Бабош зрівняти рахунок. У восьмому геймі Байндль знову вийшла вперед, обігравши суперницю на її подачі, та закріпила перевагу, успішно подавши на матч – 6:3.

Тож перемога над Бабош стала її першою на рівні WTA цього року.

Востаннє Байндль вигравала матч такого рівня ще в жовтні 2021 року: на турнірі в італійському Курмайорі, де дійшла до другого раунду.

Нагадаємо

Український силач Олексій Новіков удруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33