Екатерина Байндль впервые за более восьми месяцев выиграла матч WTA-тура по теннису
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Байндль стартовала на турнире WTA250 в Будапеште. Теннисистка прошла в основной раунд соревнований, преодолев два раунда квалификации, где обыграла чилийку Даниэлу Сегель и венгерку Ребекке Штольмар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное Спорт.
Детали
В этот раз украинка повела в матче, выиграв первый сет со счетом 6:4: Байндль уступала по ходу партии, однако сумела отыграться и победить с преимуществом в один брейк.
Во втором сете Екатерина оформила ранний брейк и повела 3:0 и имела шанс увеличить отрыв до двух брейков, однако потеряла следующий гейм на своей подаче и позволила Бабош сравнять счет. В восьмом гейме Байндль снова вышла вперед, обыграв соперницу на ее подаче, и закрепила преимущество, успешно подав на матч – 6:3.
Так что победа над Бабош стала ее первой на уровне WTA в этом году.
Последний раз Байндль выигрывала матч такого уровня еще в октябре 2021 года: на турнире в итальянском Курмайоре, где дошла до второго раунда.
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