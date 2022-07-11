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Екатерина Байндль впервые за более восьми месяцев выиграла матч WTA-тура по теннису

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Байндль стартовала на турнире WTA250 в Будапеште. Теннисистка прошла в основной раунд соревнований, преодолев два раунда квалификации, где обыграла чилийку Даниэлу Сегель и венгерку Ребекке Штольмар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное Спорт.

Детали

В этот раз украинка повела в матче, выиграв первый сет со счетом 6:4: Байндль уступала по ходу партии, однако сумела отыграться и победить с преимуществом в один брейк.

Во втором сете Екатерина оформила ранний брейк и повела 3:0 и имела шанс увеличить отрыв до двух брейков, однако потеряла следующий гейм на своей подаче и позволила Бабош сравнять счет. В восьмом гейме Байндль снова вышла вперед, обыграв соперницу на ее подаче, и закрепила преимущество, успешно подав на матч – 6:3.

Так что победа над Бабош стала ее первой на уровне WTA в этом году.

Последний раз Байндль выигрывала матч такого уровня еще в октябре 2021 года: на турнире в итальянском Курмайоре, где дошла до второго раунда.

Напомним

Украинский силач Алексей Новиков во второй раз подряд стал чемпионом Strongman Classic.

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