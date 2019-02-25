Катастрофа вантажного Boeing 767 у Техасі: підтверджено загибель усього екіпажу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Три людини, що знаходилися на борту вантажного літака Boeing 767, який зазнав у суботу аварії поблизу населеного пункту Ануак (штат Техас), загинули. Про це повідомила в неділю авіакомпанія Atlas Air, що була оператором літака, передає УНН.

“Atlas Air з глибоким сумом підтверджує, що три людини, що знаходилися на борту під час виконання рейсу 3591, не вижили в аварії, що сталася в суботу, 23 лютого, в Ануаці, штат Техас”, — інформувала авіакомпанія в своїй заяві.

Двомоторний Boeing 767 здійснював рейс з Майамі (штат Флорида) в міжнародний аеропорт імені Джорджа Буша міста Х’юстон (штат Техас). Літак, як повідомило Федеральне авіаційне управління, впав у води затоки Трініті-Бей.

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