Катастрофа вантажного Boeing 767 у Техасі: підтверджено загибель усього екіпажу

“Atlas Air з глибоким сумом підтверджує, що три людини, що знаходилися на борту під час виконання рейсу 3591, не вижили в аварії, що сталася в суботу, 23 лютого, в Ануаці, штат Техас”, — інформувала авіакомпанія в своїй заяві.

Двомоторний Boeing 767 здійснював рейс з Майамі (штат Флорида) в міжнародний аеропорт імені Джорджа Буша міста Х’юстон (штат Техас). Літак, як повідомило Федеральне авіаційне управління, впав у води затоки Трініті-Бей.