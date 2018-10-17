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Катастрофа Су-27 на Вінничині: у ПС ЗСУ підтвердили, що другим пілотом був військовий США

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Другим пілотом винищувача Су-27УБ, який напередодні зазнав аварії на Вінничині, що забрало життя двох членів екіпажу, був військовослужбовець повітряних сил національної гвардії США. Це підтвердили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України, передає УНН.

"Літак розбився 16 жовтня, близько 17 години у полі поблизу селища Уланів. Тіла льотчиків знайдено, командиром екіпажу був полковник Петренко Іван Миколайович, заступник командира з авіації - начальник авіації повітряного командування "Схід" Повітряних сил Збройних сил України. Підготовлений до ведення бойових дій в якості інструктора в повному обсязі курсу бойової підготовки вдень і вночі в складних метеоумовах. Другим членом екіпажу був військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США", - повідомили у ПС ЗСУ.

При цьому у командуванні вказали, що екіпаж літака під керівництвом Івана Петренка "до останньої секунди свого життя робив все можливе для того, щоб літак не впав на населений пункт і не постраждали мирні мешканці".

Нагадаємо, 16 жовтня під час масштабних військових навчань "Чисте небо - 2018", до якого долучилися країни НАТО, зокрема, США, на Вінничині зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили.

Військова прокуратура Вінницького гарнізону внесла до ЄРДР відомості про інцидент за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 ("Порушення правил польотів або підготовки до них") Кримінального кодексу України. Досудове розслідування доручено слідчим Управління національної поліції у Вінницькій області. Наразі на аеродромах в Миргороді і Староконстантинові вилучено льотну документацію та документи на літак.

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