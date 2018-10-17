Катастрофа Су-27 в Винницкой области: в ВС ВСУ подтвердили, что вторым пилотом был военный США

"Самолет разбился 16 октября, около 17 часов в поле возле поселка Уланов. Тела летчиков найдены, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Подготовленный к ведению боевых действий в качестве инструктора в полном объеме курса боевой подготовки днем ​​и ночью в сложных метеоусловиях. Вторым членом экипажа был военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - сообщили в ВС ВСУ.

При этом в командовании указали, что экипаж самолета под руководством Ивана Петренко "до последней секунды своей жизни делал все возможное для того, чтобы самолет не упал на населенный пункт и не пострадали мирные жители".

Напомним, 16 октября во время масштабных военных учений "Чистое небо - 2018", к которым присоединились страны НАТО, в частности США, в Винницкой области потерпел крушение истребитель Су-27 с двумя пилотами на борту. Оба члена экипажа не выжили.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона внесла в ЕРДР сведения об инциденте по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним") Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области. Сейчас на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъято летную документацию и документы на самолет.