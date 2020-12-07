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Катар не вважає пандемію загрозою для проведення футбольного ЧС-2022

Катар не вважає пандемію загрозою для проведення футбольного ЧС-2022

Київ • УНН

 • 10552 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Чемпіонат світу з футболу в 2022 році пройде в “абсолютно нормальній” обстановці, розраховують організатори турніру в Катарі. Поява і швидке виробництво вакцин від коронавірусу SARS-CoV-2 — це “безумовно хороші новини”, заявив голова організаційного комітету ЧС-2022 Нассер Аль-Хатер агентству AP у неділю, 6 грудня, передає УНН.

Катар “з нетерпінням чекає можливості прийняти уболівальників” і провести “нормальну і успішну” світову футбольну першість, наголосив він напередодні жеребкування відбіркового турніру ЧС.

Чемпіонат світу з футболу в 2022 році відбудеться з 21 листопада по 18 грудня. Змагання вперше пройде на Близькому Сході. Чинним чемпіоном світу є Франція, яка перемогла на ЧС-2018 в Росії.

Коронавірус SARS-CoV-2 з початку пандемії виявлено більш ніж у 67 млн ​​жителів планети, понад 1,5 млн хворих — померли, понад 46,5 млн одужали, повідомляє група волонтерів Worldometer. Найбільше підтверджених заражень (15,15 млн) і летальних випадків серед інфікованих (близько 289 тисяч) — у США. Наукові установи та фармацевтичні компанії в багатьох країнах розробляють вакцини проти вірусу.

Пандемія відбилася на проведенні великих спортивних заходів. Так, в 2020 році були скасовані багато відомих марафони, літні Олімпійські ігри в Токіо і чемпіонат Європи з футболу були перенесені на 2021-й, а поточний чемпіонат світу з автогонок у класі “Формула-1” розпочався на 4 місяці пізніше.

Раніше президент МОК заявив про декілька сценаріїв проведення Олімпіади в Токіо, коли в уряді самої Японії заявили, що Олімпіаду необхідно провести будь-якою ціною.

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