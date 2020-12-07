Катар не считает пандемию угрозой для проведения футбольного ЧМ-2022

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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 29327 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 86862 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102780 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118775 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153120 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200514 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195899 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283858 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 158035 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Катар не считает пандемию угрозой для проведения футбольного ЧМ-2022

Катар не считает пандемию угрозой для проведения футбольного ЧМ-2022

Киев  •  УНН

 • 10547 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет в "абсолютно нормальной" обстановке, рассчитывают организаторы турнира в Катаре. Появление и быстрое производство вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 - это "безусловно хорошие новости", заявил председатель организационного комитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер агентству AP в воскресенье, 6 декабря, передает УНН.

Катар “с нетерпением ждет возможности принять болельщиков” и провести “нормальное и успешное” мировое футбольное первенство, отметил он накануне жеребьевки отборочного турнира ЧМ.

Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Соревнования впервые пройдет на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом мира является Франция, победившей на ЧМ-2018 в России.

Коронавирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен у более чем 67 млн ​​жителей планеты, более 1,5 млн больных — умерли, более 46,5 млн выздоровели, сообщает группа волонтеров Worldometer. Больше всего подтвержденных заражений (15,15 млн) и летальных случаев среди инфицированных (около 289 тысяч) — в США. Научные учреждения и фармацевтические компании во многих странах разрабатывают вакцины против вируса.

Пандемия отразилась на проведении крупных спортивных мероприятий. Так, в 2020 году были отменены многие известные марафоны, летние Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу были перенесены на 2021-й, а текущий чемпионат мира по автогонкам в классе “Формула-1” начался на 4 месяца позже.

Ранее президент МОК заявил про несколько сценариев проведения Олимпиады в Токио, когда в правительстве самой Японии заявили, что Олимпиаду необходимо провести любой ценой.

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