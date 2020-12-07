Катар не считает пандемию угрозой для проведения футбольного ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет в "абсолютно нормальной" обстановке, рассчитывают организаторы турнира в Катаре. Появление и быстрое производство вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 - это "безусловно хорошие новости", заявил председатель организационного комитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер агентству AP в воскресенье, 6 декабря, передает УНН.
Катар “с нетерпением ждет возможности принять болельщиков” и провести “нормальное и успешное” мировое футбольное первенство, отметил он накануне жеребьевки отборочного турнира ЧМ.
Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Соревнования впервые пройдет на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом мира является Франция, победившей на ЧМ-2018 в России.
Коронавирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен у более чем 67 млн жителей планеты, более 1,5 млн больных — умерли, более 46,5 млн выздоровели, сообщает группа волонтеров Worldometer. Больше всего подтвержденных заражений (15,15 млн) и летальных случаев среди инфицированных (около 289 тысяч) — в США. Научные учреждения и фармацевтические компании во многих странах разрабатывают вакцины против вируса.
Пандемия отразилась на проведении крупных спортивных мероприятий. Так, в 2020 году были отменены многие известные марафоны, летние Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу были перенесены на 2021-й, а текущий чемпионат мира по автогонкам в классе “Формула-1” начался на 4 месяца позже.
Ранее президент МОК заявил про несколько сценариев проведения Олимпиады в Токио, когда в правительстве самой Японии заявили, что Олимпиаду необходимо провести любой ценой.