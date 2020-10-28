Каштру розповів, завдяки чому "Шахтарю" вдалося зіграти внічию з "Інтером"

Каштру заявив, що важливим завданням донеччан стала необхідність відрізати будь-які передачі із флангів на двох зіркових форвардів "Інтера".

"Було дуже важливо закрити зв’язки з Лукаку й Мартінесом. В "Інтера" найчастіше йде пас на фланг, а звідти – передача у центр на одного із нападників, який віддає пас на півзахисників. Ті забігають до штрафного майданчика й створюють небезпечні моменти. Ми намагалися відрізати будь-які лінії передач із флангів на обох форвардів. Також ми не пресингували дуже високо. Наш оборонний блок розташовувався трохи нижче, і це дозволяло нам вичікувати правильний момент, коли команда вирушала у пресинг. На передматчевій пресконференції я говорив, що завжди слід дивитися на те, що сталося раніше, й виправляти свої помилки. Навіть якщо ми зазнали таких труднощів у тому поєдинку, однаково потрібно було підвестися, підняти голови, зрозуміти свої помилки та виправити їх. Звісно, у півфіналі Ліги Європи ми пережили момент великого розчарування. Проте ми чудово знали: якщо "Інтер" випаде нам ще раз, ми повинні будемо з ними грати краще", - підкреслив португальський спеціаліст.

Нагадаємо, що попри статистичну перевагу, "Інтер" не зумів виграти у грі з "Шахтарем".