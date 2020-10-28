Каштру рассказал, благодаря чему "Шахтеру" удалось сыграть вничью с "Интером"

Каштру заявил, что важной задачей дончан стала необходимость отрезать любые передачи с флангов на двух звездных форвардов "Интера".

"Было очень важно закрыть связи с Лукаку и Мартинесом. У "Интера" чаще всего идет пас на фланг, а оттуда - передача в центр на одного из нападавших, который отдает пас на полузащитников. Те забегают в штрафную и создают опасные моменты. Мы пытались отрезать любые линии передач с флангов на обоих форвардов. Также мы не прессинговали очень высоко. Наш оборонительный блок располагался чуть ниже, и это позволяло нам выжидать правильный момент, когда команда отправлялась в прессинг. На предматчевой пресс-конференции я говорил, что всегда следует смотреть на то, что произошло раньше, и исправлять свои ошибки. Даже если мы понесли такие трудности в том поединке, все равно нужно было встать, поднять головы, понять свои ошибки и исправить их. Конечно, в полуфинале Лиги Европы мы пережили момент большого разочарования. Однако мы прекрасно знали: если "Интер" выпадет нам еще раз, мы должны будем с ними играть лучше", - подчеркнул португальский специалист.

Напомним, что несмотря на статистическое преимущество, "Интер" не сумел выиграть в игре с "Шахтером".