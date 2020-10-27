"Шахтар" втримав нічию у поєдинку Ліги чемпіонів проти "Інтера"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Донецький "Шахтар" у Києві зіграв внічию поєдинок другого туру групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА проти міланського "Інтера", передає кореспондент УНН.
На 15 хвилині Лаутаро Мартінес перевірив голкіпера ударом головою, а в наступній затяжній атаці Трубін відбив удар Лукаку, а на добиванні від Барелли “гірників” врятувала поперечина. Згодом Барелла втратив ще один шанс, адже Трубін був на висоті.
Маркос Антоніо на 36 хвилині завдав удару по центру воріт — ворота на місці. До перерви поперечина ще один раз врятувала підопічних Каштру — Лукаку пробивав зі штрафного.
Примітно, що команда Конте мала перевагу за ударами та володінням м’ячем, але не зуміла виграти — нульова нічия.
Варто відзначити, що в активі “Шахтаря” стало 4 очки в групі В, а “Інтер” має 2.