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"Шахтар" втримав нічию у поєдинку Ліги чемпіонів проти "Інтера"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Донецький "Шахтар" у Києві зіграв внічию поєдинок другого туру групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА проти міланського "Інтера", передає кореспондент УНН.

На 15 хвилині Лаутаро Мартінес перевірив голкіпера ударом головою, а в наступній затяжній атаці Трубін відбив удар Лукаку, а на добиванні від Барелли “гірників” врятувала поперечина. Згодом Барелла втратив ще один шанс, адже Трубін був на висоті.

Маркос Антоніо на 36 хвилині завдав удару по центру воріт — ворота на місці. До перерви поперечина ще один раз врятувала підопічних Каштру — Лукаку пробивав зі штрафного.

Примітно, що команда Конте мала перевагу за ударами та володінням м’ячем, але не зуміла виграти — нульова нічия.

Варто відзначити, що в активі “Шахтаря” стало 4 очки в групі В, а “Інтер” має 2.

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