"Шахтер" удержал ничью в поединке Лиги чемпионов против "Интера"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Донецкий "Шахтер" в Киеве сыграл вничью поединок второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА против миланского "Интера", передает корреспондент УНН.
На 15 минуте Лаутаро Мартинес проверил голкипера ударом головой, а в следующей затяжной атаке Трубин отразил удар Лукаку, а на добивании от Барелла “горняков” спасла перекладина. Впоследствии Барелла потерял еще один шанс, ведь Трубин был на высоте.
Маркос Антонио на 36 минуте нанес удар по центру ворот — ворота на месте. До перерыва перекладина еще один раз спасла подопечных Каштру — Лукаку пробивал со штрафного.
Примечательно, что команда Конте имела преимущество по ударам и владением мячом, но не сумела выиграть — нулевая ничья.
Стоит отметить, что в активе “Шахтера” стало 4 очка в группе В, а “Интер” имеет 2.