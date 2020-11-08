Каштру про гру з "Динамо": ми перемогли цілком чесно

Португалець виразив задоволеність грою та результатом власного колективу та наголосив на важливості даного протистояння.

"Так, звісно, я вдоволений грою і результатом. Ми добре знали, наскільки важливим є цей матч для нас і що "Динамо" мало перевагу в 4 очки. Розуміли, що сьогодні місце в таблиці ще не зміниться, але при цьому мусили грати з дуже складною командою, яка чудово виявила себе в Барселоні, всі свої найсильніші сторони. А ми – після дуже негативної поразки, що розчарувала нас і лишила певну пляму. Сьогоднішній результат у поєдинку з командою, яка перебуває на першому місці й так відмінно зіграла з "Барселоною", нас, звісно, не може не тішити. На щастя, футболісти продемонстрували якісний футбол і ми перемогли цілком чесно в протистоянні з чудовою командою, як я і сказав спочатку", - наголосив Каштру.

Нагадаємо, що Луческу також розповів про результат гри з "гірниками".