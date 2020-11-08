Каштру об игре с "Динамо": мы победили вполне честно

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 11349 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 42047 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 50067 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 71485 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 91023 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 96751 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100584 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114180 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115233 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126433 просмотра

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Каштру об игре с "Динамо": мы победили вполне честно

Каштру об игре с "Динамо": мы победили вполне честно

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Состоялась пресс-конференция главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру после победы над "Динамо" (3:0), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Португалец выразил удовлетворенность игрой и результатом собственного коллектива и подчеркнул важность данного противостояния.

“Да, конечно, я доволен игрой и результатом. Мы хорошо знали, насколько важен этот матч для нас и „Динамо“ имело преимущество в 4 очка. Понимали, что сегодня место в таблице еще не изменится, но при этом должны были играть с очень сложной командой, которая прекрасно проявила себя в Барселоне, все свои сильные стороны. А мы — после очень негативного поражения, которое разочаровало нас и оставило определенное пятно. Сегодняшний результат в поединке с командой, которая находится на первом месте и так отлично сыграла с „Барселоной“, нас, конечно, не может не радовать. К счастью, футболисты продемонстрировали качественный футбол и мы победили вполне честно в противостоянии с великолепной командой, как я и сказал сначала”, — подчеркнул Каштру.

Напомним, что Луческу также рассказал о результате игры с “горняками”.

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