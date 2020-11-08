Каштру об игре с "Динамо": мы победили вполне честно

Португалец выразил удовлетворенность игрой и результатом собственного коллектива и подчеркнул важность данного противостояния.

“Да, конечно, я доволен игрой и результатом. Мы хорошо знали, насколько важен этот матч для нас и „Динамо“ имело преимущество в 4 очка. Понимали, что сегодня место в таблице еще не изменится, но при этом должны были играть с очень сложной командой, которая прекрасно проявила себя в Барселоне, все свои сильные стороны. А мы — после очень негативного поражения, которое разочаровало нас и оставило определенное пятно. Сегодняшний результат в поединке с командой, которая находится на первом месте и так отлично сыграла с „Барселоной“, нас, конечно, не может не радовать. К счастью, футболисты продемонстрировали качественный футбол и мы победили вполне честно в противостоянии с великолепной командой, как я и сказал сначала”, — подчеркнул Каштру.

Напомним, что Луческу также рассказал о результате игры с “горняками”.