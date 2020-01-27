Каратистка Терлюга виборола нагороду турніру "Прем'єр" у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг (куміте), здобула срібну нагороду на турнірі "Karate1 Premier League" у Парижі. Про це інформує ММСУ, передає УНН.
У півфінальній сутичці українка перемогла спортсменку з Казахстану Гульміру Уссенову з рахунком 1:0. Проте у фінальному бою наша спортсменка поступилася росіянці Анні Чернишовій.
Примітно, що Україну представляв 21 атлет, а на попередньому старті – етапі Серії А у Сантьяго – за Україну виступали 8 спортсменів, які здобули дві медалі: "золото" Анжеліки Терлюги (-55 кг) та "бронзу" Галини Мельник (-68 кг).
Нагадаємо, українські каратисти розпочали олімпійський сезон виступом у Сантьяго на турнірі “Karate 1” Серії А.