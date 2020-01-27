Каратистка Терлюга завоевала награду турнира "Премьер" в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Украинская каратистка Анжелика Терлюга, выступающая в весовой категории до 55 кг (кумитэ), завоевала серебряную награду на турнире "Karate1 Premier League" в Париже. Об этом информирует ММСУ, передает УНН.
В полуфинальной схватке украинка победила спортсменку из Казахстана Гульмира Уссенову со счетом 1:0. Однако в финальном бою наша спортсменка уступила россиянке Анне Чернышевой.
Примечательно, что Украину представлял 21 спортсмен, а на предыдущем старте - этапе Серии А в Сантьяго - за Украину выступали 8 спортсменов, которые получили две медали: "золото" Анжелики Терлюгы (-55 кг) и "бронзу" Галины Мельник (-68 кг).
Напомним, украинские каратисты начали олимпийский сезон выступлением в Сантьяго на турнире "Karate 1" Серии А.