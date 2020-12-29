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"Карантинні" виплати для бізнесу: у Мінсоці розповіли, хто точно отримає кошти до кінця року

Київ • УНН

 • 14600 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. ФОПи, які подали заявку на отримання "карантинних" 8 тис. грн допомоги до 28 грудня - отримають кошти у поточному році. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.

"Карантинні" виплати для бізнесу: у Мінсоці розповіли, хто точно отримає кошти до кінця року

"Наразі ми отримали чергову заявку від Пенсійного фонду стосовно чергової порції, скажімо так, списків осіб, які звернулися буквально нещодавно. Ми готуємо от сьогодні ще відправку більше ніж 400 млн для зарахування, під це підпадають майже 50 тис. осіб, які найближчим часом вже будуть зараховані на банківські рахунки таких громадян. Що стосується термінів виплати: на сьогоднішній день визначено те, що ті громадяни, які звернулися до 28 грудня поточного року з відповідними заявами - їм виплата буде орієнтовно здійснена ще у поточному році. Принаймні, алгоритм передбачає такий режим виплати. Ті громадяни, які звернуться от буквально сьогодні, до 31 числа - отримають відповідні виплати вже у наступному, 2021 році", - сказав Музиченко.

За його словами, одномоментно прийняти заявку 30 чи 31 грудня і забезпечити проведення виплат не дають можливості фінансові проводки.

"Тому відповідні виплати будуть здійснені вже на початку 2021 року. Але я хочу абсолютно чітко сказати те, що виділеного ресурсу достатньо для забезпечення виплати абсолютно всім категоріям громадян, які визначені законодавством і мають право на відповідні виплати, і вони будуть здійснені у максимально короткий термін", - додав чиновник.

Нагадаємо, на "карантинні" 8 тисяч подалися вже близько 430 тис. українців.

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