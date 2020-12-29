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"Карантинные" выплаты для бизнеса: в Минсоце рассказали, кто точно получит средства до конца года

Киев • УНН

 • 14600 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. "ФОПы", которые подали заявку на получение "карантинных" 8 тыс. грн помощи до 28 декабря - получат средства в текущем году. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.

"Карантинные" выплаты для бизнеса: в Минсоце рассказали, кто точно получит средства до конца года

"Сейчас мы получили очередную заявку от Пенсионного фонда относительно очередной порции, скажем так, списков лиц, обратившихся буквально недавно. Мы готовим вот сегодня еще отправку более 400 млн для зачисления, под это подпадают почти 50 тыс. человек, которые в ближайшее время уже будут зачислены на банковские счета таких граждан. Что касается сроков выплаты: на сегодняшний день определено то, что те граждане, которые обратились до 28 декабря текущего года с соответствующими заявлениями - им выплата будет ориентировочно осуществлена еще в текущем году. По крайней мере, алгоритм предусматривает такой режим выплаты. Те граждане, которые обратятся вот буквально сегодня, 31 числа - получат соответствующие выплаты уже в следующем, 2021 году", - сказал Музыченко.

По его словам, одномоментно принять заявку 30 или 31 декабря и обеспечить проведение выплат не дают возможности финансовые проводки.

"Поэтому соответствующие выплаты будут осуществлены уже в начале 2021 года. Но я хочу совершенно четко сказать, что выделенного ресурса достаточно для обеспечения выплаты абсолютно всем категориям граждан, определенных законодательством и имеют право на соответствующие выплаты, и они будут осуществлены в максимально короткие сроки", - добавил чиновник.

Напомним, на "карантинные" 8 тысяч подались уже около 430 тыс. украинцев.

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