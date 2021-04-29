Карантин вже не завада: Зеленський схвалив відновлення великої приватизації

Деталі

Йдеться про закон “Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна“ щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації” № 1365-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року.

"Цей закон дає змогу розпочати підготовку та проведення великої приватизації на аукціонах, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією COVID-19 з березня 2020 року", - відзначили в ОП.

Документ передбачає, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об’єктів великої приватизації. Державне майно дозволяється продавати лише на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну та взяв на себе зобов’язання виконати умови продажу.

“Попри коронакризу, незмінною залишається наша ціль на приватизацію державних підприємств, які часто управляються вкрай неефективно і є розсадниками корупції. Більш того, щоб забезпечити швидке відновлення економіки після пандемії та зростання добробуту наших громадян, ми повинні покращувати бізнес-клімат і створювати сприятливі умови для залучення в Україну інвестицій”, — зазначив Глава держави.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Контекст

Грошима від реалізації державних об'єктів хочуть "наповнити" Бюджет-2021. Запланований продаж великих державних підприємств, за оцінкою уряду, має дати змогу збільшити надходження до бюджету до 12 млрд грн.

При цьому дефіцит Бюджету-2021 передбачено на рівні 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн. В експертних колах зазначали, що великий дефіцит означає, що його треба покривати або запозиченнями, або емісією, або приватизацією. Але приватизація, яка є нерегулярними доходами, навряд чи буде здатна покрити хоча б десяту частину цього дефіциту.

Між тим, приватизація у першому кварталі вже провалена. Згідно з аналізом Рахункової палати, державний бюджет вже недоотримав 2,7 млрд грн від приватизації державного майна. План не виконаний на 83%. За даними РП, від приватизації державного майна за підсумками першого кварталу до бюджету надійшло 530 млн грн.

Що було раніше

На час карантину продаж об'єктів великої приватизації заборонили законом - нібито через неможливість достатньо заробити на продажі.

У грудні 2020 року уряд запропонував Верховній Раді розблокувати велику приватизацію у 2021 році. Уряд запропонував ВР зняти обмеження на продаж низки об’єктів – це 5 теплоелектроцентралей, три обленерго, підприємсто “Більшовик”, Одеський припортовий завод, Об'єднана гірнично-хімічна компанія, “Президент готель".

Пілотним проектом великої приватизації у 2020 році став готель “Дніпро”. Його продали за 1,1 млрд грн.