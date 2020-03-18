Карантин у Раді: комітет заслуховує звіт Нацради по скайпу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики вперше заслухав звіт Нацради з питань телебачення та радіомовлення онлайн через карантин. Відповідними фото поділилася у Facebook заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає УНН.
“Робота комітетів в умовах карантинних заходів — чи не вперше звіт Національної ради з питань телебачення та радіомовлення депутати заслуховують по скайпу”, — написала Кравчук.
Нагадаємо, у Верховній Раді України шукають юридичну модель роботи парламенту у дистанційному режимі через епідемію коронавірусу в Україні.