Карантин в Раде: комитет заслушивает отчет Нацсовета по скайпу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100228 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103389 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105440 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104437 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113063 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100785 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105263 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106646 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131563 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 14:51 • 101422 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 106079 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111488 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 109698 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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4 марта, 18:57 • 109176 просмотра
Актуальное
Карантин в Раде: комитет заслушивает отчет Нацсовета по скайпу

Карантин в Раде: комитет заслушивает отчет Нацсовета по скайпу

Киев  •  УНН

 • 16439 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики впервые заслушал отчет Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания онлайн через карантин. Соответствующими фото поделилась в Facebook заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук, передает УНН.

“Работа комитетов в условиях карантинных мероприятий — чуть ли не впервые отчет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания депутаты заслушивают по скайпу”, — написала Кравчук.

Напомним, в Верховной Раде Украины ищут юридическую модель работы парламента в дистанционном режиме из-за эпидемии коронавируса в Украине.

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