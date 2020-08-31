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Капітана поліції підозрюють у розповсюдженні службової інформації

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 серпня. УНН. На Кіровоградщині оголосили підозру працівнику поліції за розповсюдження службової інформації з обмеженим доступом. Про це УНН поінформували в пресслужбі прокуратури Кіровоградської області.

Капітана поліції підозрюють у розповсюдженні службової інформації

За процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику сектору реагування патрульної поліції одного із районних відділів поліції ГУ Нацполіції в Кіровоградській області у несанкціонованих діях з службовою інформацією з обмеженим доступом (ч.1 ст. 361-2 КК України).

Капітан поліції підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, начальник сектору реагування патрульної поліції несанкціоновано розсповсюдила інформацію з обмеженим доступом. Працівник поліції надала цивільній особі свій пароль та логін доступу до однієї із інформаційно-телекомунікаційних систем Нацполіції України. У результаті фізична особа ідентифікувалась від імені користувача системи та отримала можливість на пошук, перегляд та коригування відомостей системи Нацполіції.

Наразі до суду готують клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини працівнику поліції загрожує покарання до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі вручили підозру чоловіку, який побив поліцейського.

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